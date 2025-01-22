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Близким родственникам участников СВО дадут дополнительный отпуск

Родителям и супругам проходящих лечение или реабилитацию участников СВО дадут право взять дополнительный отпуск за свой счет на срок до 35 дней с сохранением рабочего места. Как сообщает V102.RU, такой законопроект Госдума приняла в первом чтении 21 января.

Источник: РИА "Новости"

На сегодня уже установлено право родственников погибших военнослужащих участников СВО по своему желанию взять отпуск на 14 дней за свой счет.

— Нужно продумать источники финансирования, потому что возлагать это на работодателя было бы не очень корректно — у нас есть и другие формы, например, использовать механизм больничного. Или чтобы часть зарплаты компенсировали из социальных фондов, но для этого нужно принимать отдельный закон. Кроме того, надо перечислить категории, к которым мы могли бы это применить. Следует двигаться в сторону большей социализации этого момента, — считает зампред комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Андрей Кузнецов.

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