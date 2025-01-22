Близким родственникам участников СВО дадут дополнительный отпуск

— Нужно продумать источники финансирования, потому что возлагать это на работодателя было бы не очень корректно — у нас есть и другие формы, например, использовать механизм больничного. Или чтобы часть зарплаты компенсировали из социальных фондов, но для этого нужно принимать отдельный закон. Кроме того, надо перечислить категории, к которым мы могли бы это применить. Следует двигаться в сторону большей социализации этого момента, — считает зампред комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Андрей Кузнецов.