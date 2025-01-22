Слюсарь: в Донецке обломки сбитого беспилотника упали возле детсада

По его словам, всего над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА: в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.
По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка».
«К счастью, никто из людей не пострадал, — написал глава региона в телеграм-канале. — По предварительным данным, разрушений на земле нет».
Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады, уточнил Юрий Слюсарь.
Информация о последствиях будет уточняться.