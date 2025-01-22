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Слюсарь: в Донецке обломки сбитого беспилотника упали возле детсада

Ростовская область, 22 января 2025. DON24.RU. Врио губернатора Юрий Слюсарь сообщил подробности воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью.

По его словам, всего над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА: в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах.

По данным дежурных служб, в городе Красный Сулин обломки сбитого беспилотника упали на территорию частного дома, в поселке Марьино в Донецке — во двор частного дома и на территорию возле детского сада «Березка».

«К счастью, никто из людей не пострадал, — написал глава региона в телеграм-канале. — По предварительным данным, разрушений на земле нет».

Территория, на которую упали фрагменты БПЛА, оцеплена, ее проверят саперы. Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады, уточнил Юрий Слюсарь.

Информация о последствиях будет уточняться.