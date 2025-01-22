В Ростовской области силы ПВО сбили 15 беспилотников

Об этом на своей странице в социальной сети сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Происшествие случилось в ночь на 22 января.
— Всего минувшей ночью над территорией Ростовской области сбито и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 15 БПЛА — в Донецке, Каменском, Красносулинском и Усть-Донецком районах, — говорится в сообщении.
Обломки одного из беспилотников упали во двор частного дома в Красном Сулине. Также обломки упали на территории частных домов в поселке Марьино в Донецке и во двор детского сада «Березка». К счастью, в результате атаки никто не пострадал. Сейчас территории, на которую упали обломки беспилотников оцеплена, ее проверяют саперы.
— Сегодня детский сад работать не будет. При необходимости родителям предложат отвести детей в другие детские сады. Информация о последствиях будет уточняться, — прокомментировал Юрий Слюсарь.