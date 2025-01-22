Министерство обороны объявило об освобождении очередных населённых пунктов на южнодонецком направлении. Ими стали сёла Нескучное и Времевка. Такая победа стала возможна благодаря самоотверженности бойцов приморской 5-й гвардейской общевойсковой армии.
Кинжальным ударом.
Продвижение группировки войск «Восток» позволяет говорить об оперативном окружении Великой Новосёлки, которая находится на стыке Запорожской области и Донецкой Народной Республики. Освобождение Нескучного позволило отрезать последнюю дорогу снабжения гарнизона ВСУ в Великой Новосёлке. Единственной, связывающей украинские формирования в городе, остаётся дорога на западе населённого пункта, но и она находится под полным огневым контролем наших подразделений.
Освобождение Нескучного дало возможность нашим штурмовым группам подойти вплотную к населённому пункту Времевка, освободить и его быстрым наскоком и грамотными действиями, что, в свою очередь, привело наши подразделения к южным окраинам Великой Новосёлки. Основными силами, участвующими в штурме населённых пунктов, были военнослужащие 5-й общевойсковой армии из Приморского края.
Воины-дальневосточники зачистили во Времевке от противника около 600 зданий и строений, разбив подготовленный укрепрайон подразделений 110-й механизированной бригады ВСУ.
Государственный флаг Российской Федерации установлен на одном из зданий по улице Партизанская.
Залогом уверенного продвижения подразделений группировки войск «Восток» в агломерации Нескучное, Времевка стали грамотное управление, самоотверженность, скоординированная и слаженная работа штурмовых групп, расчётов артиллерии, fpv-дронов, беспилотной авиации.
Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав дислоцированного приморской Сергеевке 394-го Краснознамённого мотострелкового полка с освобождением от врага населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. «Военнослужащие 394-го мотострелкового полка с первых дней специальной военной операции образцово выполняют воинский долг по защите народа и нашей земли от современного фашизма», — отметил глава российского оборонного ведомства. «Краснознамённый полк с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, своим ратным подвигом подтверждая славное наследие и традиции воинов-фронтовиков, освобождавших родную землю», — сказано в телеграмме министра обороны РФ.
На всех направлениях личный состав показал беспримерное мужество, героизм и самоотверженность, за что пять военнослужащих полка удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, а более двух тысяч — государственных наград и ведомственных знаков отличия.
Андрей Белоусов поблагодарил военнослужащих полка за успешное выполнение боевых задач и верность воинскому долгу, а также выразил уверенность, что они с честью продолжат надёжно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Тщательная подготовка.
Как отмечает начальник отделения боевой подготовки мотострелкового соединения группировки войск «Восток» с позывным «Саваль», бойцы готовились к штурму Нескучного основательно. Детали штурма обсуждались на совещаниях командиров штурмовых групп, и каждый боец знал своё место во время продвижения в населённом пункте.
«Основным приоритетом была подготовка к форсированию реки в направлении Нескучного. Здесь было важно отработать синхронность наших действий. Больше месяца мы проводили подготовку. Изучали карту местности, выезжали на линию боевого соприкосновения, срисовывали позиции ВСУ. Минобороны выделило нам резиновые лодки, катера, в целом всё, что было необходимо для быстрого продвижения по воде, — рассказывает “Саваль”. — Если сравнивать активность сопротивления украинских боевиков с 2023 и 2024 годами, то она заметно снизилась. Неонацисты, увидев при сегодняшнем штурме населённого пункта, что мы форсировали реку и уже находимся недалеко от их позиций, начали оставлять свои опорные пункты. Нам удалось взять в плен несколько мобилизованных украинцев, которых оставили на верную гибель. После допроса пришли к выводу, что регулярные части ВСУ уже давно оставили свои позиции. Пленные рассказали, что их без подготовки отправили на позиции. Как уже стало понятно, на переднем крае в боевых действиях принимают участие необученные военные Украины. Своим бойцам мы всегда даём чёткие указания: нельзя “обнулять” тех, кто сдаётся в плен. Им необходимо оказывать медицинскую помощь, кормить и отправлять в тыловые районы для дальнейшей работы. Любой пленный может дать информацию, которая сократит время штурма позиций противника».
Помимо ценных данных о расположениях войск ВСУ, штурмовики также получают информацию и о морально-психологическом состоянии неонацистских формирований Украины. Как отмечает «Саваль», пропаганда у ВСУ работает на хорошем уровне. Мобилизованных украинцев накачивают информацией о том, что российские военнослужащие безжалостны и убивают всех, кто попадается на их пути.
Как отмечает начальник отделения боевой подготовки, именно это удерживает украинских мобилизованных от массовой сдачи в плен. Тех немногих, кто сдаётся, удивляет отношение к ним наших штурмовиков.
Атаковали внезапно.
Немаловажную роль на пути к успеху в броске в Нескучное сыграли внезапность и погодные условия. Об этом рассказал командир штурмового взвода с позывным «Маэстро».
«В момент штурма, а это было раннее утро, стоял туман. Туман для нас — это естественное прикрытие. В такую погоду дроны противника не летают в небе, и мы можем спокойно продвигаться к позициям противника. Так сегодня и получилось: густой туман был нашей “дымовой завесой”. Бесшумно спустили лодки к реке, форсировали водную преграду. Передвигались очень быстро. Даже поймал себя на мысли, что так легко не может быть. Пулемётчики противника не успели занять свои позиции, как мы уже были у них на укрепе. В целом захват населённого пункта происходил динамично», — рассказывает «Маэстро».
Отличительной особенностью действий штурмовиков 5-й общевойсковой армии стал охват с флангов малыми штурмовыми группами. Впервые такую тактику они применяли при штурме Урожайного, после — в Старомойорском.
«Так как мы оттачиваем наши навыки ежедневно, иногда сложно отличить реальные боевые действия от тренировок. Перед каждым штурмом тщательно прорабатываем всевозможные сценарии. Считаю, что самый сложный штурм — это в лесополях, так как ты находишься всё время на открытых позициях. В населённых пунктах куда проще перемещаться. У тебя есть естественные преграды, укрепления, застройка. Это всё помогает маскироваться, скрываться, бесшумно продвигаться к позиции противника. Наша тактика даёт свои плоды, позволяет нам наскоками продвигаться вглубь обороны противника. ВСУ не ожидают от нас такой дерзости и смелости», — делится опытом боевой работы «Маэстро».
Как отмечают сами штурмовики, боец должен быть смелым и находчивым. Эти два качества позволяют бойцам продвигаться вглубь эшелонированной обороны противника. Военнослужащие ВСУ из каждого населённого пункта выстраивают крепость, которая может автономно существовать продолжительный период. Именно поэтому подготовка к штурму занимает большое количество времени. Первоочередная задача ком 791 ндиров штурмовых групп — сберечь личный состав, минимизировать риски. После чего происходит разведка местности, срисовывание опорных пунктов противника, выявление пулемётных точек. Для всего этого используется широкая номенклатура сил и средств подразделений 5-й общевойсковой армии из Приморья.
Основным инструментом является малая авиация — дроны. Используя передаваемую дронами-разведчиками картинку, командиры штурмовиков создают макеты местности, на которых штурмовики отрабатывают свои навыки. Такая тактика приводит к быстрому штурму населённых пунктов на южнодонецком направлении. Перед бойцами из Приморья стоит следующая задача — это штурм населённого пункта Великая Новосёлка.
Подразделения группировки войск «Восток» слаженными действиями продолжают освобождать Донецкую Народную Республику от неонацистских формирований Украины, приближая общую победу в специальной военной операции.