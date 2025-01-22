Приморские военные отличились на полях СВО

«Основным приоритетом была подготовка к форсированию реки в направлении Нескучного. Здесь было важно отработать синхронность наших действий. Больше месяца мы проводили подготовку. Изучали карту местности, выезжали на линию боевого соприкосновения, срисовывали позиции ВСУ. Минобороны выделило нам резиновые лодки, катера, в целом всё, что было необходимо для быстрого продвижения по воде, — рассказывает “Саваль”. — Если сравнивать активность сопротивления украинских боевиков с 2023 и 2024 годами, то она заметно снизилась. Неонацисты, увидев при сегодняшнем штурме населённого пункта, что мы форсировали реку и уже находимся недалеко от их позиций, начали оставлять свои опорные пункты. Нам удалось взять в плен несколько мобилизованных украинцев, которых оставили на верную гибель. После допроса пришли к выводу, что регулярные части ВСУ уже давно оставили свои позиции. Пленные рассказали, что их без подготовки отправили на позиции. Как уже стало понятно, на переднем крае в боевых действиях принимают участие необученные военные Украины. Своим бойцам мы всегда даём чёткие указания: нельзя “обнулять” тех, кто сдаётся в плен. Им необходимо оказывать медицинскую помощь, кормить и отправлять в тыловые районы для дальнейшей работы. Любой пленный может дать информацию, которая сократит время штурма позиций противника».