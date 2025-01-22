Марочко: бойцы РФ продвинулись на трех участках сватовско-кременского направления

«ВС РФ развивают успех на сватовско-кременском участке. Расширена зона контроля западнее Ивановки — в районе Тернов — за счет продвижения ВС РФ на трех участках. В районе Ямполовки заняты более выгодные рубежи и позиции, позволяющие усилить огневое воздействие на украинских боевиков в населенном пункте, а также начать процесс отрезания подразделений вооруженных формирований Украины в данном районе от основных сил», — сказал он.