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Марочко: бойцы РФ продвинулись на трех участках сватовско-кременского направления

ЛУГАНСК, 22 января. /ТАСС/. Российские военнослужащие продвинулись сразу на трех участках сватовско-кременского направления и расширили зону контроля у населенного пункта Терны, а также заняли выгодные рубежи у Ямполовки в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: РИА "Новости"

«ВС РФ развивают успех на сватовско-кременском участке. Расширена зона контроля западнее Ивановки — в районе Тернов — за счет продвижения ВС РФ на трех участках. В районе Ямполовки заняты более выгодные рубежи и позиции, позволяющие усилить огневое воздействие на украинских боевиков в населенном пункте, а также начать процесс отрезания подразделений вооруженных формирований Украины в данном районе от основных сил», — сказал он.

Российские бойцы также «улучшили положение по переднему краю» у Макеевки в соседней Луганской Народной Республике, добавил собеседник агентства.