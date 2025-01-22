Отец шести детей из Заларинского района погиб на СВО

Когда контракт закончился, герой вернулся в родное село, где стал жить с родителями и вести хозяйство. В 2010 году он вместе с женой переехал в Солерудник, а решение пойти на СВО принял в ноябре 2023 года. Защитника Отечества не стало в июне прошлого года.