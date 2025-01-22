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«Всё для Победы»: Алексей Текслер передал бойцам ружья и дроны

Новую партию необходимых для фронта вещей передал военным губернатор Алексей Текслер. В ближайшее время новейшая техника отправится на передовую и будет помогать военнослужащим из 90-ой танковой дивизии.

Напомним, что подразделение входит в состав Центрального военного округа и дислоцируется в военных городках на территории Челябинской и Свердловской областей. Дивизия, как и многие другие боевые соединения ВС РФ, принимает участие в СВО, потому ей время от времени требуется пополнять запас техники и оборудования.

При участии Алексея Текслера была собрана новая партия гуманитарной помощи, которую губернатор лично передал в руки командованию военного формирования. Для военнослужащих закупили разные модели квадрокоптеров, а также ружья, предназначенные для устранения угрозы с воздуха — защиты от вражеских дронов.

Сборы полезных для бойцов предметов продолжаются на всех уровнях. В Челябинской области их на регулярной основе организуют общественные организации, коммерческие организации и органы власти (муниципальной и региональной), нередко закупая технику, одежду или медикаменты за собственный счёт.