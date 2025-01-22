«Всё для Победы»: Алексей Текслер передал бойцам ружья и дроны

Напомним, что подразделение входит в состав Центрального военного округа и дислоцируется в военных городках на территории Челябинской и Свердловской областей. Дивизия, как и многие другие боевые соединения ВС РФ, принимает участие в СВО, потому ей время от времени требуется пополнять запас техники и оборудования.