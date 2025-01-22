«Всё для Победы»: Алексей Текслер передал бойцам ружья и дроны

Напомним, что подразделение входит в состав Центрального военного округа и дислоцируется в военных городках на территории Челябинской и Свердловской областей. Дивизия, как и многие другие боевые соединения ВС РФ, принимает участие в СВО, потому ей время от времени требуется пополнять запас техники и оборудования.
При участии Алексея Текслера была собрана новая партия гуманитарной помощи, которую губернатор лично передал в руки командованию военного формирования. Для военнослужащих закупили разные модели квадрокоптеров, а также ружья, предназначенные для устранения угрозы с воздуха — защиты от вражеских дронов.
Сборы полезных для бойцов предметов продолжаются на всех уровнях. В Челябинской области их на регулярной основе организуют общественные организации, коммерческие организации и органы власти (муниципальной и региональной), нередко закупая технику, одежду или медикаменты за собственный счёт.