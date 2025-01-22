С двумя героями СВО простились в Севастополе

Дмитрий Витальевич Черепок, уроженец Североморска, вырос в семье офицера Военно-морского флота. Вместе с семьей он переехал в Севастополь, где окончил школу № 4, а затем приборостроительный институт. Он работал в НИИ им. академика Крылова, но после распада СССР покинул научную сферу. Дмитрий Витальевич был всесторонне развитым человеком, увлекался медициной, в частности, мануальной терапией, которую освоил и применял на практике. Помимо этого, он был талантливым бардом, писал стихи и песни, с которыми выступал в разных странах. Будучи патриотом, герой с началом специальной военной операции активно участвовал в добровольческих формированиях. Он не только выполнял боевые задачи, но и поддерживал моральный дух товарищей своим творчеством. Дмитрий Витальевич Черепок героически погиб при освобождении ЛНР.