ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область

По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 74 боеприпаса и совершены атаки 72 беспилотниками, из них 44 дрона были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 21 частном домовладении, объекте связи и 8 автомобилях.