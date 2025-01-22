ВСУ за сутки более 70 раз атаковали Белгородскую область

По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта подверглись ударам со стороны Украины. Было выпущено 74 боеприпаса и совершены атаки 72 беспилотниками, из них 44 дрона были сбиты системой ПВО. За отчетный период различные разрушения выявлены в двух многоквартирных домах, 21 частном домовладении, объекте связи и 8 автомобилях.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, посёлкам Ленинский, Маслова Пристань, Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Муром, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин в ходе 5 обстрелов выпущены 26 боеприпасов и совершены атаки с помощью 29 беспилотников, 26 из которых были сбиты», — написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе 12 населенных пунктов подверглись обстрелу 4 снарядами и атакам с помощью 25 беспилотников. Пострадали три мирных жителя. Двое мужчин госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. 11-летний ребёнок после оказания медицинской помощи продолжает лечение амбулаторно. В Борисовском районе по хутору Казачье-Рудченское выпущено 3 снаряда. Над Валуйским округом сбиты 3 беспилотника. В Волоконовском районе село Борисовка атаковано двумя FPV-дронами.
«В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка, Новостроевка-Первая и Пороз подверглись 3 обстрелам, в ходе которых выпущены 14 боеприпасов, и атакам 12 беспилотников. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина… В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка и Колотиловка выпущено 27 боеприпасов в ходе 8 обстрелов и совершена атака одного БПЛА», — добавил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.