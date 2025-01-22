Атака по мирным объектам? Ростовская область пострадала от налёта дронов ВСУ

Ростовская область пострадала от налёта дронов ВСУ: в ночь с 21 на 22 января над регионом сбито 15 вражеских беспилотников. Атака началась около 21.30. О громких звуках, из-за которых дребезжали стёкла в окнах и включались автомобильные сирены, сообщали жители Донецка, Красного Сулина, Новошахтинска, Усть-Донецка, Каменска-Шахтинского.
Военнослужащие войск противовоздушной обороны сработали чётко: воздушный налёт удалось отбить. Никто не пострадал, однако есть повреждения объектов на земле. Более подробно — в материале Rostov.aif.ru.
Детский сад пока закрыт.
«Вон он! Над головой! Смотри! Увидел?» — прокомментировал ошарашенным голосом один из жителей станицы Вёшенской.
Беспилотник самолётного типа сбили через несколько километров на мосту через реку Дон, по которому двигались автомобили. Осколками частично посекло один из них. Люди, находящиеся в салоне, возвращались домой. Они не пострадали.
«Меня трусит, я не могу. В машину отлетело, кусок прям по крыше, на лобовое всё посыпалось», — пояснила хозяйка авто.
В Донецке обломки попали на территорию детского сада «Берёзка». Здание не повреждено, сбитый дрон упал во двор. Однако учреждение сегодня закрыто, родителям предложили отвести малышей в другие детсады.
По словам заведующей детским садом «Берёзка» Ирины Гореловой, никаких возгораний на территории учреждения не было. Но сегодня территорию, в том числе за пределами объекта, должны проверить сапёры и специалисты других экстренных служб.
«Открыты дежурные группы в детском саду “Соловушка”, с ребятами там работают воспитатели “Берёзки”», — сообщил глава администрации Донецка Роман Кураев.
Во время атаки он же обратился к жителям с просьбой отойти подальше от окон, укрыться в подвалах или иных заглубленных помещениях. При обнаружении обломков ни в коем случае к ним нельзя приближаться: корпусные фрагменты БПЛА могут содержать взрывчатку, иметь таймер-детонаторы. Следует своими силами оцепить радиус 200 метров и позвонить в службу экстренного реагирования.
На частные дома.
По информации врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, обломки сбитых дронов также упали во дворы частных домов. Один — в Красном Сулине, ещё один — в посёлке Марьино под Донецком.
«Да он из пенопласта!» — ухмыльнулся один из мужчин, обнаруживший обломки дрона в Красном Сулине.
Всего, по информации Минобороны России, на территории Ростовской области до полуночи сбито девять украинских БПЛА. Утром 22 января появилось ещё одно сообщение о шести сбитых над Доном дронах. Летело не только к нам, но и на Курск с Воронежем (там подавлено по одному беспилотнику).
Жители донского региона отмечают, что там, куда направлялись вражеские БПЛА, нет военных объектов. То есть целью воздушных налётов, предположили наши земляки, становятся гражданские строения.
В комментариях жители пожаловались, что не работала система оповещения во время ночной атаки. В ряде районов области смс-оповещение началось уже после того, как все дроны были сбиты. Также в некоторых муниципалитетах не включились сирены.