Атака по мирным объектам? Ростовская область пострадала от налёта дронов ВСУ

Во время атаки он же обратился к жителям с просьбой отойти подальше от окон, укрыться в подвалах или иных заглубленных помещениях. При обнаружении обломков ни в коем случае к ним нельзя приближаться: корпусные фрагменты БПЛА могут содержать взрывчатку, иметь таймер-детонаторы. Следует своими силами оцепить радиус 200 метров и позвонить в службу экстренного реагирования.