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Остановилось сердце: под Волгоградом участник СВО умер во время отпуска

Под Волгоградом простились с погибшим бойцом СВО Евгением Киришиным.

Траурная новость пришла из Еланский район Волгоградской области. Накануне, 21 января, в селе Вязовка прошли похороны Евгения Киршина, участвовавшего в специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры фонда помощи участникам СВО «Сердце Елани», 41-летний военный приехал в отпуск, чтобы навестить родных. Но сердце бойца внезапно остановилось.

Известно, что Евгений служил в Луганской области. Он проявил смелость и патриотизм в ходе СВО. Был отзывчивым и добрым человеком.

«Вот такие ребята стоят на страже нашего спокойствия», — говорят волонтеры.

Редакция выражает глубокие соболезнования семье погибшего бойца.