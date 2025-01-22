Остановилось сердце: под Волгоградом участник СВО умер во время отпуска

Траурная новость пришла из Еланский район Волгоградской области. Накануне, 21 января, в селе Вязовка прошли похороны Евгения Киршина, участвовавшего в специальной военной операции. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru волонтеры фонда помощи участникам СВО «Сердце Елани», 41-летний военный приехал в отпуск, чтобы навестить родных. Но сердце бойца внезапно остановилось.