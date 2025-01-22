Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

«Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.