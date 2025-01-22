Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

«Противник понимает, что Покровск (украинское название города. — Прим. ред.) они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения», — сказал он.
Гагин уточнил, что российская армия окружает город с трех сторон.
В начале января советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские войска намерены взять Красноармейск и соседний Димитров в клещи, охватывая их с запада и востока.
О критической ситуации на Красноармейском направлении для ВСУ указывала в понедельник «Украинская правда». По данным СМИ, во многом это связано с хаосом в управлении войсками.
В свою очередь, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко подчеркивал, что украинская армия не имеет ресурса для удержания города. Он отмечал, что ВСУ испытывают проблемы с вооружением, боеприпасами и подготовленным личным составом.