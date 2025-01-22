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ВСУ потеряли до 90 военных от действий группировок «Север» и «Днепр»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли за сутки до 90 военнослужащих в результате действий группировок войск «Север» и «Днепр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: AP 2024

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сказали в ведомстве.

По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, 8 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.