ВСУ потеряли до 90 военных от действий группировок «Север» и «Днепр»

«Подразделениями группировки войск “Север” на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска Харьковской область. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сказали в ведомстве.
По его данным, подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике двух бригад береговой обороны ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, 8 автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы.