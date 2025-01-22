ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне группировки войск «Юг»

«Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей», — говорится в сообщении.
В Минобороны РФ добавили, что также подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Иваново-Дарьевка, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.