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ВСУ за сутки потеряли до 250 военных в зоне группировки войск «Юг»

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли до 250 военнослужащих в зоне ответственности Южной группировки войск, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Потери ВСУ составили до 250 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей», — говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что также подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой и штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Иваново-Дарьевка, Орехово-Василевка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.