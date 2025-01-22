«Подразделения группировки войск “Восток” заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады Нацгвардии и бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, 3 танка, 5 автомобилей, 3 155-миллиметровых артиллерийских орудия иностранного производства», — сказали в Минобороны.
ВСУ потеряли за сутки до 175 человек от действий группировки «Восток»
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки до 175 человек в результате действий Восточной группировки российских войск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.