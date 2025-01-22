В Казани создали координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО

«Мы предложили гуманитарным организациям, помогающим участникам СВО и принимавшим участие в первом гуманитарном форуме, назвать кандидатуры для включения в совет. Вас упомянули наибольшее количество опрошенных. В таком составе и предлагаем начать работу. Если будут предложения о включении экспертных, опытных и авторитетных людей, такая возможность должна быть рассмотрена», — сказал Булат Алеев.