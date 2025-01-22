В Казани создали координационный совет по оказанию помощи бойцам СВО

В координационный совет вошли руководители благотворительных и волонтерских организаций, чьи кандидатуры были предложены добровольческим сообществом. В их числе: председатель отделения межрегиональной общественной организации «Союз десантников» в РТ Юрий Суворов; директор АНО оказания помощи и поддержки военнослужащим, участникам и ветеранам боевых действий «За Победу! Казань» Евгения Коцарь; председатель БФ «За мирное небо» Тимур Эткеев; руководитель волонтерского гуманитарного пункта «На Максимова» Алсу Фазуллина; координатор сбора гумпомощи, организатор волонтерского гуманитарного пункта в храме Серафима Саровского Мария Ефремова; зампредседателя содружества пограничников РТ Айрат Абдуллин; руководитель исполкома общероссийского Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов.
Встреча состоялась накануне в исполкоме Казани. В ней приняли участие руководитель аппарата исполкома Булат Алеев и начальник управления социальной политики Ирина Смирнова.
«Мы предложили гуманитарным организациям, помогающим участникам СВО и принимавшим участие в первом гуманитарном форуме, назвать кандидатуры для включения в совет. Вас упомянули наибольшее количество опрошенных. В таком составе и предлагаем начать работу. Если будут предложения о включении экспертных, опытных и авторитетных людей, такая возможность должна быть рассмотрена», — сказал Булат Алеев.
Общим решением участников собрания руководство координационным советом доверено Юрию Суворову. Его первым заместителем выбран руководитель благотворительной организации «Ценим жизнь» Ильнар Зиннатуллин, заместителем — соосновательница проекта «Своих не бросаем 16» Анна Артемьева. Секретарем назначена Ирина Смирнова.
Координационный совет поможет наладить взаимодействие волонтерских организаций, решить наиболее острые общие проблемы, скоординировать усилия по доставке гуманитарной помощи в зону СВО, а также создать механизмы для противодействия мошенническим схемам в этой сфере.
Участники совета безотлагательно обсудили ряд проблемных вопросов. Так, было решено сформировать реестр добросовестных волонтерских организаций. Это необходимо, чтобы желающие оказать помощь не сталкивались с мошенничеством и были уверены, что она дойдет до бойцов на фронте. Также запланировано создание реестра добросовестных производителей, поскольку бывали случаи, когда поставщики подводили волонтерские организации.
Обсудили вопрос ремонта машин, на которых волонтеры доставляют грузы — из-за плохих дорог в зоне боевых действий и атак беспилотников транспорт часто нужно ремонтировать, что накладно для благотворителей. Булат Алеев пообещал обсудить этот вопрос с крупными автомастерскими.
Кроме того, участники обсудили оптовое приобретение материала и станков для изготовления маскировочных сетей, выделение помещений для открытия новых мастерских или расширение имеющихся, проведение курсов первой медицинской помощи для волонтеров, создание своего сайта с описанием возможностей различных организаций, систему мотивации для особо отличившихся волонтеров и другие вопросы.
Следующее заседание в расширенном составе участники запланировали провести в феврале. До этого времени члены нового органа планируют решить часть обсуждаемых проблем.
Напомним, идея создать координационный совет возникла на первом форуме «Казань за СВОих». С инициативой выступили гуманитарщики, инициативу поддержал мэр Ильсур Метшин.
Диляра Гафурова.