Российские войска заняли Западное в Харьковской области

Западное расположено на западном берегу реки Оскол рядом с трассой, соединяющей Купянск и Двуречную.
Минобороны также сообщило, что за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:
- подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской бригады в районе Волчанска;
- подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая, Ямполь, Северск, Колодези;
- подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Часов Яр;
- подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка, Нововасилевка;
- подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар, Богатырь;
- подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Приднепровское, Велетенское, Белозерка, Антоновка.
Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1600 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков.