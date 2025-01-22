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Российские войска заняли Западное в Харьковской области

Российские военные взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области, сообщается в сводке Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Западное расположено на западном берегу реки Оскол рядом с трассой, соединяющей Купянск и Двуречную.

Минобороны также сообщило, что за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям украинской бригады в районе Волчанска;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая, Ямполь, Северск, Колодези;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Дружковка, Славянск, Николаевка, Константиновка, Предтечино, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Орехово-Василевка, Часов Яр;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Крымское, Петровка, Зеленое, Дзержинск, Лысовка, Тимофеевка, Барановка, Сергеевка, Новоелизаветовка, Новопавловка, Нововасилевка;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар, Богатырь;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям трех бригад в районах населенных пунктов Малые Щербаки, Приднепровское, Велетенское, Белозерка, Антоновка.

Общие потери ВСУ за сутки в Минобороны оценили более чем в 1600 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе пять танков.