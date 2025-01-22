Российские военнослужащие освободили село в Харьковской области
Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.
«Северная» группировка противостоит ВСУ под Волчанском
Военнослужащие группировки «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» продвинулась в Харьковской области
Подразделения «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Ямполь, Северск и Колодези ДНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 460 человек. Российские бойцы уничтожили: танк, семь боевых бронированных машин, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона лишилась порядка 250 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, семи автомобилей. Также российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов.
Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 630 человек
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ: до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь ДНР.
Потери украинской стороны за сутки: порядка 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей, три 155-мм артиллерийских орудия иностранного производства.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение двум бригадам береговой обороны ВСУ, бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области.
«Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 136 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА, горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.
Средства ПВО сбили 114 БПЛА самолетного типа.