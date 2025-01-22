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Главное из брифинга Минобороны 22 января 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 22 января на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Российские военнослужащие освободили село в Харьковской области

Бойцы группировки «Центр» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.

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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Северная» группировка противостоит ВСУ под Волчанском

Военнослужащие группировки «Север» нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе города Волчанска Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии», — сообщили в Минобороны РФ.

Группировка «Запад» продвинулась в Харьковской области

Подразделения «Западной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Каменка, Зеленый Гай, Двуречная, Глушковка, Лозовая Харьковской области, Ямполь, Северск и Колодези ДНР.

Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 460 человек. Российские бойцы уничтожили: танк, семь боевых бронированных машин, 14 пикапов, шесть орудий полевой артиллерии и два полевых склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили тактическое положение

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах девяти населенных пунктов ДНР.

За сутки украинская сторона лишилась порядка 250 военнослужащих, четырех боевых бронированных машин, семи автомобилей. Также российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов.

Потери ВСУ в зоне действия группировки «Центр» достигли 630 человек

Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение девяти бригадам противника в районах 10 населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ: до 630 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка «Восток» заняла выгодные рубежи

Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Зеленый Кут, Константинополь, Новый Комар и Богатырь ДНР.

Потери украинской стороны за сутки: порядка 175 военнослужащих, три танка, пять автомобилей, три 155-мм артиллерийских орудия иностранного производства.

Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской и Запорожской областях

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение двум бригадам береговой обороны ВСУ, бригаде нацгвардии в районах населенных пунктов Малые Щербаки Запорожской области, Приднепровское, Велетенское, Белозерка и Антоновка Херсонской области.

«Противник потерял до 50 военнослужащих, восемь автомобилей, станцию радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 136 районах

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА, горюче-смазочных материалов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 136 районах.

Средства ПВО сбили 114 БПЛА самолетного типа.