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Мать свердловского бойца СВО через суд добилась региональной выплаты

Матери участника СВО из Алапаевска пришлось через суд добиваться региональной выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Мать бойца СВО из Алапаевска через суд смогла добиться региональных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Матери участника спецоперации выплатили только 20 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Во время судебного разбирательства было установлено, что сын свердловчанки заключил контракт с Министерством обороны в период с февраля по декабрь 2024 года. По документам мужчина зарегистрирован и проживает в Свердловской области.

— При этом, согласно нормам регионального законодательства, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысячи рублей, — рассказали в областном правительстве.

Мама обратилась в управление социальной политики с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты члену семьи участника спецоперации. Прокуратура помогла свердловчанке обратиться в суд с требованием донасчитать оставшиеся 80 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требование в полном объеме.

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