Мать свердловского бойца СВО через суд добилась региональной выплаты

Мать бойца СВО из Алапаевска через суд смогла добиться региональных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Матери участника спецоперации выплатили только 20 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Во время судебного разбирательства было установлено, что сын свердловчанки заключил контракт с Министерством обороны в период с февраля по декабрь 2024 года. По документам мужчина зарегистрирован и проживает в Свердловской области.
— При этом, согласно нормам регионального законодательства, членам семьи гражданина, заключившего в период с 1 января по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы, полагается единовременная денежная выплата в размере 100 тысячи рублей, — рассказали в областном правительстве.
Мама обратилась в управление социальной политики с заявлением о предоставлении единовременной денежной выплаты члену семьи участника спецоперации. Прокуратура помогла свердловчанке обратиться в суд с требованием донасчитать оставшиеся 80 тысяч рублей. Инстанция удовлетворила требование в полном объеме.