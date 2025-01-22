Мать свердловского бойца СВО через суд добилась региональной выплаты

Матери участника спецоперации выплатили только 20 тысяч рублей вместо 100 тысяч. Во время судебного разбирательства было установлено, что сын свердловчанки заключил контракт с Министерством обороны в период с февраля по декабрь 2024 года. По документам мужчина зарегистрирован и проживает в Свердловской области.