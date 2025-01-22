Прикамье простится с погибшим 61-летним участником СВО Сергеем Кудрявцевым

Администрация муниципального округа Прикамья сообщила некоторые подробности о погибшем земляке. Сергей Кудрявцев родился 14 марта 1963 года. В зоне СВО проходил военную службу на должности старшего стрелка. Погиб рядовой Кудрявцев при исполнении воинского долга 20 декабря 2024 года.