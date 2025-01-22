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Прикамье простится с погибшим 61-летним участником СВО Сергеем Кудрявцевым

Церемония прощания с рядовым Кудрявцевым пройдет 23 января в Сивинском округе.

Источник: администрация Сивинского муниципального округа

Жители села Буб Сивинского округа 23 января простятся с погибшим в ходе проведения СВО Кудрявцевым Сергеем Борисовичем. Церемонию прощания проведут с 12:00 в сельском Доме культуры.

Администрация муниципального округа Прикамья сообщила некоторые подробности о погибшем земляке. Сергей Кудрявцев родился 14 марта 1963 года. В зоне СВО проходил военную службу на должности старшего стрелка. Погиб рядовой Кудрявцев при исполнении воинского долга 20 декабря 2024 года.

Администрация округа выражает глубокие соболезнования семье и близким погибшего.