Согласно публикации, Украина находится в затруднительном положении на линии фронта в 1 тыс. км.
По данным издания, военный с радиопозывным Дарвин считает одной из главных причин плачевного положения улучшение Россией технологий радиоэлектронной борьбы (РЭБ) против FPV-дронов.
Отмечается, что успехи российской армии в данной сфере стали для украинских войск символом «нынешней суровой реальности».
Ранее в этот день Генеральный штаб ВСУ снова назвал сложной обстановку на линии соприкосновения и отметил превосходство российских военных с точки зрения технического оснащения и численности личного состава.
До этого, 20 января, британская журналистка Бетани Эллиот заявила, что Украина не сможет добиться тактического превосходства над РФ. Также она назвала не очень благоприятными перспективы Киева на фронте.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.