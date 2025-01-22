Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Освобождение Западного в Харьковской области назвали важной победой ВС РФ

Освобождение поселка Западное на правом берегу реки Оскол поможет российским войска контролировать перемещения Вооруженных сил Украины в районе Купянска в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявилглава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

Источник: РИА "Новости"

«Наши войска продолжают расширять правобережный плацдарм в направлении Купянска. Освобождение Западного и дальнейшее занятие стратегических высот, располагающихся вблизи населенного пункта, позволит нашим ребятам контролировать пути перемещения противника и развить наступление с большим преимуществом», — заявил Ганчев.

До этого Министерство обороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.

Накануне военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что войска РФ выбили подразделения ВСУиз села Зеленый Гай в Харьковской области, после того как населенный пункт и его окрестности были взяты под огневой контроль.