«Наши войска продолжают расширять правобережный плацдарм в направлении Купянска. Освобождение Западного и дальнейшее занятие стратегических высот, располагающихся вблизи населенного пункта, позволит нашим ребятам контролировать пути перемещения противника и развить наступление с большим преимуществом», — заявил Ганчев.
До этого Министерство обороны России сообщило о том, что российские подразделения группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Западное в Харьковской области.
Накануне военный эксперт Андрей Марочко рассказывал, что войска РФ выбили подразделения ВСУиз села Зеленый Гай в Харьковской области, после того как населенный пункт и его окрестности были взяты под огневой контроль.