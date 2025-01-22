На Украине повторно задержали бывшего командующего ВСУ

В понедельник ГБР Украины сообщало о задержании трех бывших командиров бригад ВСУ по обвинению в халатности и бездействии, которые привели к потере территорий в Харьковской области. Позже им была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на адвоката Михаила Величко в среду сообщил, что за Юрия Галушкина был внесен залог в размере 120 тысяч долларов.