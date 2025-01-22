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В шести украинских областях объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Источник: © РИА Новости

С 18.57 мск сигнал воздушной тревоги звучит в Харьковской области. Позже ее объявили в Днепропетровской, Сумской, Николаевской, Полтавской и Кировоградской.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.