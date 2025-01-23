Боец ВС России обратил в бегство украинских диверсантов в зоне СВО

Рядовой Ильфат Гарипов обнаружил передвижение диверсионной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) с наблюдательного поста и решился самостоятельно вступить в бой, несмотря на численное преимущество противника. Об этом сообщило министерство обороны России.
В условиях сумерек Гарипов заметил активность противника, направлявшегося к позициям российских войск. Он принял решение организовать засаду, осторожно переместился и устроил место для стрельбы, используя рельеф местности для маскировки. Когда диверсанты оказались в зоне обстрела, рядовой Гарипов открыл огонь по противнику.
По информации ведомства, за считанные минуты боевых действий украинские диверсанты понесли значительные потери и в итоге вынуждены были отступить, оставив своих раненых на поле боя.
Ранее сообщалось, что подразделение, специализирующееся на противодействии диверсиям, из мотострелковой группировки войск «Днепр» ВС РФ устроило засаду в районе населённого пункта Работино, расположенного в Запорожской области. В результате этих действий была нейтрализована диверсионно-разведывательная группа украинских войск.