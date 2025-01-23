В Каменске-Уральском простятся с бывшим сотрудником ГУФСИН, погибшим в СВО

Об этом сообщили в пресс-службе администрации Каменска-Уральского.
Николай после окончания школы получил среднее специальное образование по специальности «юриспруденция». Работал в системе ГУФСИН, а затем в строительных организациях.
Николай представлен командованием части к ордену Мужества, посмертно, за храбрость, стойкость и самоотверженность при защите Родины.
Отпевание состоится в храме Покрова Божией Матери 23 января, начало в 11 часов. Церемония прощания — на Аллее славы. Его похоронят на аллее Почетных граждан Волковского кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что в Каменске-Уральском простились с местным жителем Русланом Баимовым, который погиб в мае 2024 года в зоне проведения спецоперации, при освобождении Новопокровского.
Больше года назад подписал контракт с военным ведомством и отправился в зону проведения спецоперации. Представлен к ордену Мужества, посмертно.