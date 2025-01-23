«Умные» дроны будут востребованы на фронте и в тылу, заявил разработчик

«На данный момент есть ряд команд разработчиков, которые занимаются технологиями ИИ в сфере БПЛА. Сейчас это в основном боевое применение, но в перспективе данные наработки можно использовать и в гражданской сфере, в том числе для автономной доставки грузов. Ориентирование дрона по подстилающей поверхности, автоматическая посадка, распознавание объектов с помощью машинного зрения — все это можно использовать в гражданской сфере», — подчеркнул собеседник.