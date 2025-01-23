Дмитрий Демешин увеличил размер региональной выплаты контрактникам до 805 тысяч рублей

В Хабаровском крае увеличена единовременная региональная выплата контрактникам до 805 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал губернатор Дмитрий Демешин. Теперь граждане, заключившие контракт с минобороны РФ на территории региона, с учетом единовременной федеральной выплаты сразу получат более 1,2 млн рублей, сообщает ИА AmurMedia.
Стоит отметить, что заработная плата у контрактников в зоне СВО составляет 210 тысяч рублей в месяц, также существует система больших премий за подбитую вражескую технику. В общей сложности за год службы добровольцы в зоне СВО получают от 3,5 млн рублей. Кроме того, согласно российскому законодательству, военнослужащий по контракту получает страхование жизни и здоровья, за ним будет сохранено рабочее место на период прохождения службы, и ему закроют кредитные и долговые обязательства, сумма которых составляет до 10 млн рублей. Пожизненно будут предоставлены льготы за оплату ЖКХ и 100% транспортного налога. Льготы и преференции получают и члены семьи участника СВО.
— К нам приходят граждане прежде всего с мотивацией защищать Родину, это у нас в крови. Тем более враг уже на нашей земле, и мы его успешно выбиваем из Курской области. Гордимся жителями Хабаровского края, которым небезразлична судьба нашего Отечества, и они, как наши деды и прадеды, встают на борьбу с фашизмом. Объединившись, мы сможем дать отпор любому врагу. Нет ни одного дня, чтобы наши пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели. Ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят мероприятия отбора со специалистами. Со всеми нашими защитниками мы на связи, они нам рассказывают, как у них проходит боевое слаживание и боевая подготовка, связь с ребятами не теряем. Служить Родине сегодня — это престижно, это высокий социальный статус. Повышение региональной выплаты на столь значительную сумму подтверждает данный тезис. Регион должен поддерживать тех, кто решил встать на защиту Родины, и помогать их семьям, — сказал начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов.
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, после подписания контракта, перед отправкой за «ленту», военнослужащие на полигонах Восточного военного округа несколько месяцев проходят обучение в условиях, максимально приближенных к реальным боевым задачам. Поддержке наших воинов в зоне СВО уделяет большое внимание Дмитрий Демешин, который уже несколько раз был за «ленточкой» и передавал необходимое оборудование бойцам. С этого года глава края запустил региональный проект «Герои Vостока». Он направлен на обучение ветеранов СВО и действующих военнослужащих, которые находятся в зоне спецоперации. Прием заявок на базе информационного портала «Россия — страна возможностей» уже стартовал и продлится до 21 февраля.
Граждане, желающие поступить на военную службу по контракту, могут обращаться в пункты отбора на службу по контракту, которые расположены: в Хабаровске — ул. Серышева, 3, тел.: 8 (4212) 39 71 93; ул. Аксенова, 28, тел.: