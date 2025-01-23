Дмитрий Демешин увеличил размер региональной выплаты контрактникам до 805 тысяч рублей

— К нам приходят граждане прежде всего с мотивацией защищать Родину, это у нас в крови. Тем более враг уже на нашей земле, и мы его успешно выбиваем из Курской области. Гордимся жителями Хабаровского края, которым небезразлична судьба нашего Отечества, и они, как наши деды и прадеды, встают на борьбу с фашизмом. Объединившись, мы сможем дать отпор любому врагу. Нет ни одного дня, чтобы наши пункты отбора граждан на военную службу по контракту пустели. Ежедневно от 20 до 30 человек приходят и проходят мероприятия отбора со специалистами. Со всеми нашими защитниками мы на связи, они нам рассказывают, как у них проходит боевое слаживание и боевая подготовка, связь с ребятами не теряем. Служить Родине сегодня — это престижно, это высокий социальный статус. Повышение региональной выплаты на столь значительную сумму подтверждает данный тезис. Регион должен поддерживать тех, кто решил встать на защиту Родины, и помогать их семьям, — сказал начальник городского пункта отбора на службу по контракту Александр Наумов.