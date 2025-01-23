Боец из Слюдянки Александр Жаров погиб на СВО

В последний путь проводили военнослужащего из Слюдянки. Защитнику Отечества был 31 год. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Андрей Должников. Александра Жарова не стало 29 декабря 2024 года при исполнении поставленной задачи.
— Александр родился в селе Горохово Иркутского района в многодетной семье. Вскоре семья переехала в село Тунка, где он получил свою профессию газоэлектросварщика и водителя. Прошёл срочную службу, создал семью и стал отцом двоих замечательных детей. Работал на Слюдянском Карьере «Перевал» и затем на вахте в Амурской области, — поделился градоначальник.
Боец с особым трепетом относился к природе, любил животных и рыбалку. За свой проявленный героизм был награжден орденом Мужества и медалью «За боевые отличия». Гвардии рядового Александра Жарова навсегда внесли в историю Слюдянки.