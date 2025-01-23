Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника.
Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ, рассказали в Минобороны.
Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как ракеты загружаются пусковую установку на подвесе вертолёта. Также демонстрируются полёт винтокрылой машины и нанесение удара. Можно видеть, куда попадают ракеты из залпа Ми-35М.