Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-35М уничтожили живую силу и опорный пункт в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-35М уничтожил живую силу и опорный пункт подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника.

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение живой силы и опорного пункта ВСУ, рассказали в Минобороны.

Кроме того, ведомство опубликовало видеоролик, в котором показано, как ракеты загружаются пусковую установку на подвесе вертолёта. Также демонстрируются полёт винтокрылой машины и нанесение удара. Можно видеть, куда попадают ракеты из залпа Ми-35М.