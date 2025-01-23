Экипаж Ми-35М уничтожил опорный пункт ВСУ в Курском приграничье

Отмечается, что летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили опорный пункт и личный состав ВСУ. После удара, как сообщили в ведомстве, они провели противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, чтобы обезопасить себя от попадания ракет ПЗРК противника.