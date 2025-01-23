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Российские десантники уничтожили миномет ВСУ на правом берегу Днепра

ГЕНИЧЕСК, 23 янв — РИА Новости. Артиллеристы-десантники из Новороссийска группировки войск «Днепр» уничтожили миномет украинской армии, действовавший на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

Источник: © РИА Новости

«По данным, полученным от воздушной разведки на правом берегу реки, в одном из оставленных мирными жителями населенных пунктов, занятых подразделениями ВСУ, в развалинах дома был обнаружен замаскированный миномет с расчетом, который систематически вел беспокоящий огонь по нашим оборонительным позициям. Кроме того, по данным разведки, возле дома в специально оборудованном схроне производилось накапливание боеприпасов к миномету. Получив все необходимые исходные данные и координаты минометной секции с расчетом, артиллеристы-десантники 152-миллиметрового орудия “Гиацинт-Б” нанесли артиллерийский удар и с нескольких выстрелов уничтожили обнаруженный миномет ВСУ с расчетом», — сообщили в военном ведомстве.

Первый выстрел был пристрелочным, после которого артиллеристы провели корректировку, а двумя последующими противник был уничтожен. Операторы БПЛА десантников подтвердили поражение цели. После выполнения боевой задачи расчет замаскировал орудие и убыл в укрытие.