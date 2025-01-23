В Самарской области сняли угрозу атаки БПЛА спустя пять часов 23 января

В четверг, 23 января 2025 года, в Самарской области отменили опасность атаки беспилотников. Угрозу сняли в 08:35, она длилась около пяти часов. Об этом сообщили на официальной странице Самарской области.
«Отбой опасность атаки БПЛА», — написали в телеграм-канале.
Она действовала в регионе с 03:30, жителей просили быть бдительными и в случае ЧС звонить по телефону 112. Ограничения в самарском аэропорту пока не вводили. Напомним, в случае атаки беспилотников, находясь в здании, рекомендуется спуститься в подвал или паркинг, при этом нельзя пользоваться лифтом.
В квартире лучше всего подходит для укрытия ванная комната. Нужно сесть на пол и не подходить к окнам. На улице советуют укрыться в ближайшем здании, важно покинуть транспорт и найти укрытие. При обнаружении БПЛА или его частей ничего не разрешается трогать, лучше сразу покинуть найденное место.