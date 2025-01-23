В Воронеже ночная опасность атаки БПЛА продлилась около двух часов

Очередную опасность атаки вражеских БПЛА в Воронежской области объявили ночью в четверг, 23 января, в 1.27. О ней сообщил губернатор Александр Гусев.
На этот раз опасность воздушной атаки продлилась сравнительно недолго. Уже в 3.22 объявили об отбое. Таким образом, на этот раз опасность атаки БПЛА продлилась 1 час 55 минут.
В Министерстве обороны России сообщили о четырех уничтоженных ночью 23 января БПЛА над Белгородской областью. Воронежскую, как и другие регионы нашей страны, при этом не упоминали.
Напомним, вечером 22 января власти сообщили о том, что специалисты МЧС полностью потушили нефтебазу в Лисках, на которой два раза начинался пожар после падения обломков вражеских БПЛА.