Ветераны СВО из Иркутской области едут на реабилитацию

Ветераны специальной военной операции, которые имеют статус и удостоверение ветерана боевых действий, а также соответствующие медицинские показания, с 2025 года могут бесплатно пройти реабилитацию или санаторно-курортное лечение в центрах Соцфонда. Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе отделения СФР по Иркутской области, в январе на лечение уже отправились несколько человек из Приангарья. Наш корреспондент пообщался с одним из них.
«Всем ребятам посоветовал».
48-летний Вячеслав из села Оёк Иркутского района ушёл на СВО добровольцем в декабре 2022 года. Служба проходила в Луганской Народной Республике — был на Краснолиманском направлении, под Кременной, под Краснодоном, потом снова вернулся под Кременную — довелось принять участие в боевых действиях в Серебрянском лесу. Затем Вячеслава и его товарищей отправили на переподготовку — они должны были участвовать в штурмовых действиях. Однако обстоятельства сложились так, что мужчину уволили со службы по состоянию здоровья, и 21 декабря 2023 года он вернулся домой.
«До того, как подписал контракт с Министерством обороны, я был самозанятым — занимался изготовлением металлоконструкций, ремонтом, строительством, — вспоминает Вячеслав. — Когда пришёл со спецоперации, прошёл обучение в центре занятости по программе для участников СВО, получил квалификацию сварщика и планировал устроиться уже на постоянное место работы по этой специальности».
Звонок от специалиста отделения Социального фонда России по Иркутской области перед Новым годом стал приятной неожиданностью. Вячеславу предложили на выбор четыре центра реабилитации — в Республике Хакасия, Тюменской, Томской и Омской областях. Он выбрал тот, что в Хакасии. «Всё поближе к дому», — улыбается бывший военнослужащий. Оформили путёвку на 21 день.
«Условия созданы прекрасные: радоновые ванны, массажи, грязи лечебные — всё это для восстановления очень действенно и полезно, — делится Вячеслав. — Само место, где расположен центр, очень хорошее, воздух чистый, гулять приятно. И не только для лечения, но и для отдыха есть все возможности — бильярд, теннис, волейбол, тренажёрный зал. Пообщался с другими ветеранами СВО, что находятся здесь на реабилитации, — им тоже всё нравится. Даже психолог есть, работает с теми ребятами, у которых есть в этом необходимость. Я всем своим сослуживцам, кто тоже демобилизовался, написал и посоветовал воспользоваться этой программой — поехать на лечение и отдых».
Раз в год — бесплатно.
Длительность медицинской реабилитации для участников СВО составляет в среднем 21−25 дней, санаторно-курортного лечения — до 21 дня. Посетить центры реабилитации можно раз в год. Они имеют широкий профиль специализации — лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологий органов дыхания, сердечно-сосудистой системы.
«Мы уже формируем списки на февраль и март. Ветеранам СВО пока предлагаем ближайшие к нам центры реабилитации в зависимости от медицинских показаний, учитывающие индивидуальные потребности каждого пациента. Всего на территории России действуют 12 таких учреждений», — говорит управляющий Отделением Социального фонда России по Иркутской области Алексей Макаров.
Региональное отделение Соцфонда также полностью возмещает участникам СВО расходы на проезд до места лечения и обратно любым видом транспорта, включая поезд, самолёт, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.
Чтобы оформить путёвку на реабилитацию или санаторно-курортное лечение, нужно обратиться в любую клиентскую службу отделения СФР по Иркутской области. Решение по заявлению принимается в течение одного-двух рабочих дней.