Ветераны СВО из Иркутской области едут на реабилитацию

«Условия созданы прекрасные: радоновые ванны, массажи, грязи лечебные — всё это для восстановления очень действенно и полезно, — делится Вячеслав. — Само место, где расположен центр, очень хорошее, воздух чистый, гулять приятно. И не только для лечения, но и для отдыха есть все возможности — бильярд, теннис, волейбол, тренажёрный зал. Пообщался с другими ветеранами СВО, что находятся здесь на реабилитации, — им тоже всё нравится. Даже психолог есть, работает с теми ребятами, у которых есть в этом необходимость. Я всем своим сослуживцам, кто тоже демобилизовался, написал и посоветовал воспользоваться этой программой — поехать на лечение и отдых».