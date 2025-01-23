В Башкирии детям участников СВО компенсируют оплату учебы в колледже.

Министр привела в пример Алину Ягафарову из Салавата. Пока ее отец на передовой, девушка осваивают сложную и ответственную профессию — учится на оператора беспилотных летательных аппаратов в стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий. Обучение стоит более 70 тысяч рублей в год. Мама студентки Ляйсан Тузбекова считает поддержку очень актуальной и своевременной, так как семья многодетная: у Алины есть еще две сестры и маленький братик. И вернувшиеся в семью за 2 года учебы дочери 120 тысяч рублей, по словам мамы, существенно помогают снизить нагрузку на семейный бюджет. На эти деньги студентке купили хороший ноутбук для учебы.