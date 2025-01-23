В Башкирии детям участников СВО компенсируют оплату учебы в колледже.

Только за прошлый год семьям участников специальной военной операции, дети которых учатся в колледжах республики на коммерческой основе, выплачено свыше 8 млн рублей. Возврат до 60 тысяч рублей за учебный год (за семестр — до 30 тысяч руб.) получили родители 109 студентов республики, сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова.
Министр привела в пример Алину Ягафарову из Салавата. Пока ее отец на передовой, девушка осваивают сложную и ответственную профессию — учится на оператора беспилотных летательных аппаратов в стерлитамакском филиале Уфимского университета науки и технологий. Обучение стоит более 70 тысяч рублей в год. Мама студентки Ляйсан Тузбекова считает поддержку очень актуальной и своевременной, так как семья многодетная: у Алины есть еще две сестры и маленький братик. И вернувшиеся в семью за 2 года учебы дочери 120 тысяч рублей, по словам мамы, существенно помогают снизить нагрузку на семейный бюджет. На эти деньги студентке купили хороший ноутбук для учебы.
Ленара Иванова также напомнила, что 2025 год по инициативе главы региона в Башкортостане объявлен Годом заботы об участниках СВО и членах их семей. Всего в регионе более 40 мер поддержки бойцов и их близких. Подробнее о мерах поддержки семей со студентами можно узнать здесь.