Боец из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутска, герой и защитник Отечества, погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов. Известно, что боец Максим Лаукнер был представлен к награде — орден Мужества. За сибиряка его получили родные.
— Пока мы помним, они живы. Низкий поклон родителям за воспитание настоящих патриотов и семьям за поддержку их решения служить Отечеству. Светлая память нашим героям! — отметил Руслан Болотов.
Помимо Максима ордена передали родственникам ещё шести бойцов из областного центра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Слюдянки погиб во время защиты Родины на СВО.