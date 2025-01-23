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Боец из Иркутска погиб в зоне СВО

Родным Максима Лаукнера передали орден Мужества.

Источник: Мэрия Иркутска

Военнослужащий из Иркутска, герой и защитник Отечества, погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов. Известно, что боец Максим Лаукнер был представлен к награде — орден Мужества. За сибиряка его получили родные.

— Пока мы помним, они живы. Низкий поклон родителям за воспитание настоящих патриотов и семьям за поддержку их решения служить Отечеству. Светлая память нашим героям! — отметил Руслан Болотов.

Помимо Максима ордена передали родственникам ещё шести бойцов из областного центра.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что военнослужащий из Слюдянки погиб во время защиты Родины на СВО.