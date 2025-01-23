Боец из Иркутска погиб в зоне СВО

Военнослужащий из Иркутска, герой и защитник Отечества, погиб во время проведения специальной военной операции. Об этом в своем тг-канале сообщил мэр города Руслан Болотов. Известно, что боец Максим Лаукнер был представлен к награде — орден Мужества. За сибиряка его получили родные.