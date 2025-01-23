С двумя бойцами СВО простились в Севастополе

Руслан Леонидович Пикульский родился в Херсонской области. Вскоре после этого семья переехала в Тюменскую область. После школы мужчина окончил техникум нефтяной и газовой промышленности, отслужил срочную военную службу в мотострелковых войсках и получил военную специальность командира боевой машины. После демобилизации Руслан Леонидович долгое время работал на предприятиях нефтяной отрасли в Сибири.