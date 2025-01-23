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С двумя бойцами СВО простились в Севастополе

Как отметил глава города Михаил Развожаев, герои не будут забыты.

Источник: Социальные сети Михаила Развожаева

В Севастополе простились с двумя бойцами СВО. В последний путь проводили гвардии ефрейтора, наводчика орудийной установки Валентина Леознова и гвардии старшего сержанта, командира отделения — командира боевой машины Руслана Пикульского, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на социальные сети губернатора региона Михаила Развожаева.

Валентин Феликсович Леознов родился и вырос в Никополе Днепропетровской области. После школы он поступил в университет, где получил специальность экономиста. В 2011 году семья Леозновых переехала в Севастополь. Здесь Валентин Феликсович работал в сфере торговли.

В 2022 году в рамках частичной мобилизации мужчину призвали для прохождения военной службы. Его направили в зону СВО. Севастополец геройски погиб в бою на Херсонском направлении.

Руслан Леонидович Пикульский родился в Херсонской области. Вскоре после этого семья переехала в Тюменскую область. После школы мужчина окончил техникум нефтяной и газовой промышленности, отслужил срочную военную службу в мотострелковых войсках и получил военную специальность командира боевой машины. После демобилизации Руслан Леонидович долгое время работал на предприятиях нефтяной отрасли в Сибири.

Мужчина часто приезжал в Севастополь. Его родители перебрались сюда в 2021 году. Когда началась СВО, Руслан Леонидович заключил контракт с Минобороны России. Он геройски погиб в бою на Донецком направлении.

Как отметил глава Севастополя Михаил Развожаев, герои не будут забыты.