В Анапе построят здание для помощи бойцам СВО

В Анапе построят здание для фонда «Защитники Отечества». Об этом объявили власти города на встрече с бойцами СВО и их семьями, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии курорта.
С военнослужащими встретились глава города Василий Швец, Анапский межрайонный прокурор Сергей Чикаров и председатель Совета Вячеслав Вовк. Мэр поблагодарил гостей за службу и сообщил, что принято решение построить здание для фонда «Защитники Отечества» в районе Анапского шоссе.
Фонд создали по поручению Президента России. В задачах стоит полноценное сопровождение ветеранов СВО и членов семей погибших. Строительство уже ведется. По заявлению главы Анапы, это будет комфортное и оснащенное всем необходимым оборудованием помещение.
«Работу организуем по принципу “одного окна”, будут задействованы сотрудники разных структур, чтобы участники и ветераны СВО могли оперативно получать информацию по всем интересующим вопросам: от назначения льгот до помощи в трудоустройстве», — отметил Василий Швец.
Мэр города и Анапский межрайонный прокурор обсудили с бойцами вопросы, связанные с выплатами, выделением земельных участков, реабилитации и медицинского обслуживания.
Для оперативной помощи в решении вопросов военнослужащих глава Анапы поручил заместителю Валерию Плотникову регулярно проводить прием участников и ветеранов СВО, а также их семей в офисе фонда «Защитники Отечества».
Напомним, в краевой столице запустят уникальную платформу о героях Отечества. Одним из разделов будет «Наследники победы», который создатели посвятили в том числе всем участникам и ветеранам СВО.