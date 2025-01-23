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Более 170 БПЛА выявили казачьи посты воздушного наблюдения в Ростовской области

Ростовская область, 23 января 2025. DON24.RU. Донские казаки сформировали в Ростовской области 26 постов воздушного наблюдения. Такие данные приводились на заседании регионального правительства, которое провел врио губернатора Юрий Слюсарь.

Посты воздушного наблюдения помогают войскам ПВО вести непрерывное наблюдение за воздушным пространством. Оснащены они средствами связи и аппаратурой ночного видения.

С ноября 2024 года такие посты действуют в 18 муниципальных образования региона. В них несут службу более 200 казаков.

«Дружинники фиксируют и оперативно передают данные о направлении и характере обнаруженных целей. Только за два месяца прошлого года ими выявлено 178 движущихся к населенным пунктам беспилотных летательных аппаратов», — сказал замгубернатора, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.