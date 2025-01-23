Более 170 БПЛА выявили казачьи посты воздушного наблюдения в Ростовской области

«Дружинники фиксируют и оперативно передают данные о направлении и характере обнаруженных целей. Только за два месяца прошлого года ими выявлено 178 движущихся к населенным пунктам беспилотных летательных аппаратов», — сказал замгубернатора, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.