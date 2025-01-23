Более 170 БПЛА выявили казачьи посты воздушного наблюдения в Ростовской области

Посты воздушного наблюдения помогают войскам ПВО вести непрерывное наблюдение за воздушным пространством. Оснащены они средствами связи и аппаратурой ночного видения.
С ноября 2024 года такие посты действуют в 18 муниципальных образования региона. В них несут службу более 200 казаков.
«Дружинники фиксируют и оперативно передают данные о направлении и характере обнаруженных целей. Только за два месяца прошлого года ими выявлено 178 движущихся к населенным пунктам беспилотных летательных аппаратов», — сказал замгубернатора, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков.