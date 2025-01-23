Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

Согласно определению суда, в октябре 2022 — марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может «исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты». Военнослужащий согласился на его условия.
В сентябре прошлого года Краснодарский гарнизонный военный суд приговорил Карпова к штрафу в 2,5 миллиона рублей по статье о получении взятки через посредника, конфисковав 1 миллион рублей, полученный в качестве взятки. Защита обжаловала приговор, настаивая на необходимости переквалифицировать статью с получения взятки на мошенничество. Южный окружной военный суд оставил жалобу защиты без удовлетворения.
«Ходатайство начальника военно-медицинского управления Южного военного округа в части отмены меры пресечения в отношении осужденного Карпова Владимира Николаевича, вследствие его направления для участия в боевых действиях в период мобилизации, удовлетворить. Освободить осужденного Карпова Владимира Николаевича от отбывания назначенного наказания в виде штрафа условно», — говорится в определении суда.
Также суд отменил Карпову назначенную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.