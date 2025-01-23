Осужденный за взятку начальник госпиталя в Ростове-на-Дону уехал на СВО

Согласно определению суда, в октябре 2022 — марте 2023 года Карпов, являясь начальником военного госпиталя в Майкопе, передал одному раненому военнослужащему через другого, что ему откажут в получении единовременной выплаты по ранению, но за 1 миллион рублей он может «исключить проблемы с оформлением документов для получения выплаты». Военнослужащий согласился на его условия.