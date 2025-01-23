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ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки «Запад»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение живой силе и технике шести украинских бригад в различных районах Харьковской области и ЛНР, потери противника превысили 530 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка Луганской Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — добавили в МО РФ.