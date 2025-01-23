ВСУ потеряли более 530 военных в зоне действий группировки «Запад»

«Потери противника составили более 530 военнослужащих, танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, из них два производства стран НАТО. Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов», — добавили в МО РФ.