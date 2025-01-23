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ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки «Центр»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Киев за сутки потерял до 570 военнослужащих и четыре боевые бронемашины в зоне действий подразделений группировки российских войск «Центр», сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.

«Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в сообщении ведомства.