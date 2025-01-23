ВСУ за сутки потеряли до 570 военных в зоне действий группировки «Центр»

По данным министерства, силы группировки нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка Донецкой Народной Республики.
«Противник потерял до 570 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, девять автомобилей и 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — говорится в сообщении ведомства.