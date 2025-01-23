Ричмонд
-12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки в зоне действия группировки «Восток» до 180 военнослужащих, лишились четырех БМП и бронемашины MaxxPro, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина MaxxPro производства США», — говорится в сообщении.