Бойцы «Востока» продолжили продвижение в глубину обороны противника

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина MaxxPro производства США», — говорится в сообщении.