Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.