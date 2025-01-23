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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Днепра»

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери которых за сутки превысили 60 военных, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области. Противник потерял более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции и станцию радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.