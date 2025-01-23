NZZ сообщила об ухудшении положения ВСУ в Донбассе

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии под контроль населенных пунктов в Донбассе. В частности, 20 января ведомство доложило об установлении контроля над Новоегоровкой в ЛНР и Шевченко в ДНР, а 23 января — над населенным пунктом Соленое в ДНР.