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В Пермском крае накануне дня рождения похоронили участника СВО Радия Акбашева

Погибшему уроженцу деревни Мостовой исполнилось бы 57 лет.

Горькое прощание состоялось 22 января в Бардымском округе. Земляки проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО Акбашева Радия Гафурзяновича. Через четыре дня он бы отметил свой 57-й день рождения.

Радий Акбашев родился 26 января 1968 года в деревне Мостовая Бардымского района. Окончил Березниковскую среднюю школу, затем получил образование в Пермском сельскохозинституте. Долгое время работал на одном из заводов.

В декабре 2024 года Радий Гафурзянович подписал контракт с Минобороны РФ. Погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.

Администрация Бардымского округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.