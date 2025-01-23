В Пермском крае накануне дня рождения похоронили участника СВО Радия Акбашева

Горькое прощание состоялось 22 января в Бардымском округе. Земляки проводили в последний путь погибшего в зоне проведения СВО Акбашева Радия Гафурзяновича. Через четыре дня он бы отметил свой 57-й день рождения.
Радий Акбашев родился 26 января 1968 года в деревне Мостовая Бардымского района. Окончил Березниковскую среднюю школу, затем получил образование в Пермском сельскохозинституте. Долгое время работал на одном из заводов.
В декабре 2024 года Радий Гафурзянович подписал контракт с Минобороны РФ. Погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения СВО.
Администрация Бардымского округа Пермского края выражает соболезнования родным и близким погибшего земляка.