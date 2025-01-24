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Мэр Иркутска вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО

В Иркутске состоялась церемония вручения орденов Мужества семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции.

Источник: Соцсети

Мэр Руслан Болотов отметил значимость этого события, подчеркнув, что награды были вручены Олегу Потапову, Виталию Шевелеву, Ивану Дёмову, Максиму Лаукнеру, Владимиру Мелану, Максиму Мурзаеву и Михаилу Невидимову. Олег Потапов также был удостоен медали Суворова за свои заслуги. Об этом сообщает городская администрация.

В рамках мероприятия мэр выразил глубокую признательность за героизм и самоотверженность военнослужащих, которые с честью исполнили свой долг, защищая страну. Он отметил, что медали и ордена символизируют не только храбрость погибших, но и благодарность общества за их подвиг.

Кроме того, в Иркутске продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, отдавших жизнь за Родину. На фасадах учебных заведений, где они учились, устанавливаются мемориальные доски в их честь.