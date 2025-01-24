Мэр Иркутска вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО

В рамках мероприятия мэр выразил глубокую признательность за героизм и самоотверженность военнослужащих, которые с честью исполнили свой долг, защищая страну. Он отметил, что медали и ордена символизируют не только храбрость погибших, но и благодарность общества за их подвиг.