Мэр Иркутска вручил ордена Мужества семьям погибших участников СВО

Мэр Руслан Болотов отметил значимость этого события, подчеркнув, что награды были вручены Олегу Потапову, Виталию Шевелеву, Ивану Дёмову, Максиму Лаукнеру, Владимиру Мелану, Максиму Мурзаеву и Михаилу Невидимову. Олег Потапов также был удостоен медали Суворова за свои заслуги. Об этом сообщает городская администрация.
В рамках мероприятия мэр выразил глубокую признательность за героизм и самоотверженность военнослужащих, которые с честью исполнили свой долг, защищая страну. Он отметил, что медали и ордена символизируют не только храбрость погибших, но и благодарность общества за их подвиг.
Кроме того, в Иркутске продолжается работа по увековечиванию памяти военнослужащих, отдавших жизнь за Родину. На фасадах учебных заведений, где они учились, устанавливаются мемориальные доски в их честь.