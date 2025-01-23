Главное из брифинга Минобороны 23 января 2025 года: последние новости на сегодня

Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 530 человек. Российские бойцы уничтожили: танк, три машины пехоты, два бронетранспортера М113, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад артиллерийских боеприпасов.