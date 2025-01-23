Российские военнослужащие взяли под контроль село в ДНР
Бойцы группировки «Центр» заняли населенный пункт Соленое в Донецкой Народной Республике. Освободить село удалось в результате активных наступательных действий.
Группировка «Север» противостоит ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие «Северной» группировки нанесли удар по мотопехотной бригаде ВСУ и бригаде нацгвардии в районе населенных пунктов Волчанск и Малые Проходы Харьковской области.
«ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля и станцию радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Группировка «Запад» продвинулась на новые позиции
Подразделения «Западной» группировки нанесли поражение шести бригадам противника в районах населенных пунктов Петропавловка, Новоосиново, Глушковка, Новоплатоновка Харьковской области и Новоегоровка ЛНР.
Потери украинской стороны в живой силе за сутки превысили 530 человек. Российские бойцы уничтожили: танк, три машины пехоты, два бронетранспортера М113, 16 автомобилей, семь орудий полевой артиллерии, склад артиллерийских боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки улучшили тактическое положение
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение трем бригадам противника в районах населенных пунктов Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское ДНР.
Потери ВСУ в живой силе в зоне действия группировки составили порядка 280 боевиков. Также уничтожены четыре бронированные машины, семь автомобилей, два склада боеприпасов.
В зоне действия группировки «Центр» потери ВСУ достигли 570 человек
Подразделения «Центральной» группировки нанесли поражение семи бригадам противника, в том числе штурмовой бригаде «Лють» национальной полиции Украины, в районах шести населенных пунктов ДНР.
За сутки украинская сторона потеряла порядка 570 человек. Также ВСУ лишились четырех боевых бронированных машин, девяти автомобилей и 155-мм САУ Krab.
Группировка «Восток» продавила оборону противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли удар по шести бригадам противника в районах населенных пунктов Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь ДНР и Темировка Запорожской области.
«Потери ВСУ составили до 180 военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и боевая бронированная машина “MaxxPro” производства США», — рассказали в Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» продвинулись в Херсонской области
Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение механизированной бригаде ВСУ и бригаде теробороны в районах населенных пунктов Змеевка, Токаревка, Антоновка и Казацкое Херсонской области.
Потери украинской стороны за сутки: более 60 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм САУ Caesar, станция радиоэлектронной борьбы, полевой склад боеприпасов.
По аэродромам и скоплениям живой силы противника ударили в 144 районах
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по военным аэродромам, критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, а также скоплениям живой силы и техники противника в 144 районах.
Средства ПВО сбили 29 БПЛА самолетного типа.