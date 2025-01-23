Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 54270 военнослужащих, 315 танков, 237 боевых машин пехоты, 180 бронетранспортеров, 1608 боевых бронированных машин, 1596 автомобилей, 387 артиллерийских орудий, 44 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 «HIMARS» и шесть MLRS производства США, 16 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, восемь транспортно-заряжающих машин, 98 станций РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установку разминирования УР-77, а также девять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.