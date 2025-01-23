Новый реабилитационный центр для участников СВО открылся в Новосибирске

Центр работает в нескольких направлениях реабилитации, для удобства помещение учреждения поделено на разные зоны. Главное внимание уделяется физкультуре, в том числе с использованием различных тренажеров.
В целях психологической поддержки специалисты будут проводить тренинги, арт-терапию и занятия с использованием технологий виртуальной реальности. Помимо участников СВО за помощью в центр могут обратиться члены их семей.
«Поддержка участников специальной военной операции — одна из наших главных задач», подчеркнул мэр города. В 2025 году планируется открыть третий реабилитационный центр в Октябрьском районе, а также создать ещё один в Центральном округе.
Ранее сообщалось, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить медосмотры мигрантов. По мнению депутатов, это поможет пресечь выдачу формальных справок.
Ход нацпроекта «Здравоохранение» контролирует новосибирская прокуратура.