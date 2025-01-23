Ричмонд
-10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый реабилитационный центр для участников СВО открылся в Новосибирске

В Дзержинском районе мегаполиса открылся новый реабилитационный центр для участников СВО и инвалидов. Об этом рассказал глава Новосибирска Максим Кудрявцев в личном tg-канале.

Центр работает в нескольких направлениях реабилитации, для удобства помещение учреждения поделено на разные зоны. Главное внимание уделяется физкультуре, в том числе с использованием различных тренажеров.

В целях психологической поддержки специалисты будут проводить тренинги, арт-терапию и занятия с использованием технологий виртуальной реальности. Помимо участников СВО за помощью в центр могут обратиться члены их семей.

«Поддержка участников специальной военной операции — одна из наших главных задач», подчеркнул мэр города. В 2025 году планируется открыть третий реабилитационный центр в Октябрьском районе, а также создать ещё один в Центральном округе.

Ранее сообщалось, что частным клиникам Новосибирска предлагают запретить медосмотры мигрантов. По мнению депутатов, это поможет пресечь выдачу формальных справок.

Ход нацпроекта «Здравоохранение» контролирует новосибирская прокуратура.

здоровье